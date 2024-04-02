Разведка США не считает Россию причастной к «гаванскому синдрому» Белый дом: разведка США не видит связи между Россией и «гаванским синдромом»

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Разведсообщество США не делало выводов о причастности России к случаям «гаванского синдрома», заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что связь между РФ и инцидентами, когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль, не найдена.

Разведсообщество не приходило к таким выводам <...> Конкретно эта часть о России, как я знаю, они не приходили к такому заключению, — сказала Жан-Пьер.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что есть доказательства причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома». По словам журналистов, речь идет о письмах представителей Совбеза РФ, якобы дающих возможность прийти к такому выводу. Представители СМИ поговорили на эту тему с экс-руководителем следствия Пентагона Грэгом Эдгрином, который пообещал съесть свой галстук, если Москва окажется непричастна к указанным случаям.

До этого представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что американская разведка и руководство ЦРУ намеренно вводили в заблуждение мировое сообщество из-за якобы причастности РФ к «гаванскому синдрому». Так дипломат прокомментировала статью газеты The Washington Post о том, что неожиданные головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом у американских должностных лиц в заграничных командировках не были связаны с действиями «иностранных противников», включая Россию.