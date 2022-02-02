Разведка США назвала возможную причину «гаванского синдрома»

Причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. Об этом говорится в рассекреченном экспертном материале разведсообщества США.

По словам экспертов, чьё заключение опубликовали ЦРУ и офис директора национальной разведки США, в зафиксированных случаях «гаванского синдрома» признаки и симптомы аномальных инцидентов со здоровьем являются подлинными и их нельзя объяснить факторами окружающей среды или медицинским состоянием, они могут быть связаны с внешним воздействием.

Наиболее правдоподобно, по мнению специалистов, основные характеристики синдрома объясняют импульсы электромагнитной энергии, особенно в радиочастотном диапазоне, а также ультразвук, но только на малых дистанциях. Ионизирующая радиация, химические и биологические агенты, инфразвук или слышимый звук для этого подходят слабо, считают эксперты.

Впервые «гаванский синдром» (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом) зафиксировали у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предполагалось, что дипломаты подверглись неизвестному звуковому воздействию с долговременными последствиями для здоровья.

Случаи недомогания, схожие с «гаванским синдромом», фиксировались у американских представителей в Африке, Таджикистане, Индии и Москве. Всего, по данным ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных.

Ранее президент США Джо Байден назначил межведомственного координатора для расследования проявлений «гаванского синдрома» у ряда американских должностных лиц.