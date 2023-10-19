Разведка США назвала причину взрыва в больнице в Газе Госдеп: взрыв в больнице в Газе произошел из-за падения палестинской ракеты

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Разведка США полагает, что взрыв в больнице «Аль-Ахли» произошел в результате неудачного запуска ракеты «боевиками в Газе», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, чей брифинг ведомство транслировало на своем YouTube-канале. Он уточнил, что такой вывод сделан на основании предварительных оценок разведывательного сообщества.

Мы до сих пор собираем информацию, но, исходя из наших предварительных оценок, оценок разведывательного сообщества в правительстве США, взрыв в госпитале произошел в результате неудачного запуска ракеты боевиками в Газе, — отметил Миллер.

Ему задали уточняющий вопрос, уверены ли США в том, что удар по больнице нанес не Израиль. Представитель Госдепа ответил, что озвучил предварительные оценки, которые основываются на доступной информации.

Ранее Мэттью Миллер заявил, что международное расследование обстоятельств удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, жертвами которого стали минимум 800 человек, неуместно.