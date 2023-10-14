Разведка США догадывалась о нападении ХАМАС на Израиль CNN: разведка предупреждала США о возможной эскалации в Израиле

Фото: CIA/via Globallookpress.com

Разведка США предупреждала американскую администрацию о возможном обострении палестино-израильского конфликта за несколько недель до проникновения отрядов ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сообщает CNN со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе. По данным собеседников телекомпании, Белый дом получил по меньшей мере два доклада с оценкой ситуации.

В частности, в докладе от 28 сентября сообщалось, что ХАМАС намеревается нанести ракетные удары по границе с Израилем. 5 октября ЦРУ заявило о росте вероятности проявления насилия со стороны палестинского движения. На следующий день американские чиновники также получили сообщения о «необычайном росте активности» со стороны ХАМАС, что указывало на неизбежность нападения. При этом никаких тактических деталей и данных о «невероятном масштабе жестокости», проявленном участниками движения 7 октября, в оценках США не содержалось, подчеркивает CNN.

Проблема в том, что все это было «не ново». Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем. Думаю, случилось следующее — все видели эти сообщения и думали: «Конечно-конечно. Мы знаем, как это будет», — сказал один из источников телекомпании.

Ранее глава Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви признал, что военнослужащие ЦАХАЛ не справились с обеспечением безопасности страны 7 октября, в день атаки ХАМАС. Он пообещал полностью демонтировать структуру палестинского движения и навсегда изменить сектор Газа. По его словам, все, кто причастен к нападению на Израиль, будут ликвидированы. Глава израильского Генштаба также заявил, что ЦАХАЛ сделает все возможное для освобождения заложников.