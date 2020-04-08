СМИ США выяснили, что разведка сообщала о коронавирусе ещё в 2019 году

https://static.news.ru/photo/f0c9d980-7999-11ea-85bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители американской разведки предупреждали Белый дом о потенциально опасных последствиях нового коронавируса ещё в ноябре 2019 года. Причём оценка дана была как по воздействию на здоровье людей, так и на бизнес.

С докладом Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США ознакомились источники телекомпании ABC, передаёт ТАСС. В документе, в частности, высказаны опасения в связи с вирусом, распространявшимся на территории китайского города Ухань. Эксперты предупреждали, что инфекционное заболевание «может нести серьёзную угрозу американским военнослужащим в Азии».

Составители доклада пришли к выводу, что последствия вируса в случае его перерастания в эпидемию «могут быть катастрофическими».

Информация была неоднократно доведена до начальников штабов вооружённых сил США и Белого дома. Брифинги с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности в декабре проходили регулярно. Однако действенные меры тогда так и не были приняты.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп ещё в январе 2020 получил предупреждение об опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ему об этом сообщил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

7 апреля, как писал NEWS.ru, Трамп раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения на ранних этапах эпидемии. Он упрекнул организацию в том, что она сосредоточилась на Китае, хотя и содержится в основном на деньги Соединённых Штатов.

Чуть позже американский лидер допустил возможность приостановки финансирования ВОЗ. Он заявил, что организация «профукала ситуацию» с пандемией коронавируса.