Разведчик из США призвал слушать Путина Экс-офицер разведки ВМС США Риттер: Путин уже очертил будущее Украины

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин четко обозначил будущие контуры безопасности страны в контексте ситуации на Украине. Следовало просто слушать российского лидера, отметил он в своем блоге на YouTube.

Вам просто нужно слушать, что он говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает им, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника, — рассказал Риттер.

Он считает, что дальнобойные ракеты, обещанные Вашингтоном Киеву, не дадут украинцам преимущества на поле боя. По его мнению, такой шаг США только гарантирует, что Украина развалится на части в результате спецоперации Москвы.

Ранее Скотт Риттер заявил, что украинская армия будет полностью уничтожена к октябрю 2023 года. По его мнению, ВСУ едва ли смогут выстоять до конца лета, поскольку истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если лишились снарядов, «вы все умрете», отметил Риттер.

Он также ранее указал на то, что Украина напрасно надеется на помощь Вашингтона в вопросе захвата Крыма. По его мнению, американские власти ограничатся лишь поддерживающей риторикой.