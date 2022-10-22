Разведчик из США назвал главное отличие России от Украины Разведчик из США Риттер: главной слабостью Украины является уязвимость перед холодами

Фото: IMAGO/Jochen Eckel/Global Look Press

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что главным отличием Украины от России является ее уязвимость перед холодами. При этом Россия имеет энергоносители и инфраструктуру, чтобы не замерзнуть зимой, отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

У них есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть, — подчеркнул офицер.

Риттер напомнил об обращениях Киева к НАТО по поводу предоставления комплектов зимнего обмундирования, которого у ВСУ просто нет. Разведчик также считает важным взглянуть на ситуацию в более широком контексте. По его мнению, в Европе должны осознать, что ее экономические проблемы напрямую связаны с антироссийскими санкциями. И во многих европейских столицах это начинают понимать, добавил он.

Ранее Spiegel сообщил, что Североатлантический альянс по запросу министра обороны Украины Алексея Резникова приступил к сбору среди союзников зимнего обмундирования для ВСУ. Киеву оказались нужны комплекты одежды и обуви, а также палатки для 200 тысяч военнослужащих. США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки.