В Техасе объявили режим ЧП из-за перебоев с электричеством

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Министерство энергетики США разрешило энергетикам в штате Техас отступить от экологических нормативов ради увеличения производства, передает РИА Новости со ссылкой на замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган. Перебои начались в результате зимнего шторма, из-за которого в штате объявили режим чрезвычайной ситуации.

Настоящим я выношу определение, что в Техасе существует чрезвычайная ситуация вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации и других причин, - сказано в документе.

По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за снежной бури, захлестнувшей большую часть страны, передает телеканал CNN. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной коллапса на автодорогах, аварий, обрывов линий электропередачи и отмены авиарейсов. Большинство погибших попали в автомобильные аварии, вызванные погодными условиями. Смертельные случаи зафиксированы в Кентукки, Оклахоме, Миссури, Висконсине, Теннеси, Огайо, Небраске, Канзасе и Арканзасе.

ДТП зимой происходят из-за двух типов ошибок участников дорожного движения — технических и мотивационных, рассказал автоэксперт Владимир Бахарев. В первом случае водитель поступает неверно из-за непонимания технических особенностей автомобиля, а во втором — из-за неправильного анализа ситуации на дороге. Специалист пояснил, что зимой водители часто упускают из внимания многие связанные с особенностями холодного времени года факторы и недооценивают обстановку.