Разрушительные торнадо бушуют в нескольких американских штатах CNN: несколько торнадо проходят через Небраску и Техас в США

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Не менее трех человек пострадали в результате обрушившихся на США торнадо, передает телеканала CNN. По информации журналистов, стихия бушует в штатах Небраска, Айова и Техас.

Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу, <...> по меньшей мере три человека пострадали, — говорится в сообщении СМИ.

Торнадо появились в пятницу, 26 апреля, и проходят из-за усилившихся ливней в центральной части страны. Самым опасным днем, по сведениям телеканала, станет суббота, когда стихийное бедствие достигнет пика мощности. Кроме сильных порывов ветра, ожидается град «размером с бейсбольный мяч», констатировали журналисты.

Ранее мощные торнадо прошлись по восточному побережью США, нанеся значительный ущерб штату Флорида, писало издание The New York Times. В ходе стихийного бедствия погибли по меньшей мере три человека. Одной из жертв стала 81-летняя пенсионерка, чей дом на колесах был поднят в воздух. Еще один человек скончался в результате падения дерева на его автомобиль, говорилось в статье.

До этого сильнейший торнадо обрушился на город Кларксвилл, также катаклизм коснулся городов Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Экстренные службы оперативно искали жертв стихии и высвобождали пострадавших из-под обломков.