«Разрушительные последствия для Зеленского». Киев предупредили о катастрофе Подполковник Дэвис заявил о далекоидущих последствиях падения Артемовска для Зеленского

Фото: МО Украины

Окружение украинской группировки в Артемовске может привести к катастрофическим последствиям для руководства республики, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. Он подчеркнул, что последствия могут стать необратимыми в том числе для президента Владимира Зеленского.

По мнению офицера, город обладает тактическим значением из-за находящихся здесь крупных транспортных узлов Донбасса, и потеря контроля над ним создаст серьезные риски для позиций ВСУ на других направлениях.

ВСУ не только будут вытеснены из города, но и потеряют еще десять тысяч человек, убитых, раненых и взятых в плен. Весеннее или летнее наступление Украины уже находится под угрозой, так как многие подразделения, предназначенные для боев на севере и юге, были переброшены для удержания Артемовска, — указал Дэвис.

Он добавил, что Киев в течение месяцев увеличивал военный потенциал для наступательных операций, приобретая оборудование НАТО и обучая своих солдат на западных полигонах. Однако планы Зеленского могут быть нарушены предстоящим крупным поражением его войск, заключил подполковник.

Артемовск находится в подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, и является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому может грозить физическая расправа в случае окружения группировки ВСУ в Артемовске. Он добавил, что ситуация для украинских военнослужащих в городе является критической. По словам Соскина, если они попадут в котел, то командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского «поднимут на вилы». Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за задержки поставок западной техники, а также из-за действий ВС РФ, которые «сжимают кольцо вокруг города».