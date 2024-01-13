Разработчиков видеоигр продолжили увольнять тысячами в 2024 году Aftermath: более 2,5 тысячи разработчиков видеоигр были уволены с начала года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема массовых увольнений, с которой игровая индустрия столкнулась еще в 2023 году, сохраняется в тренде и в 2024 году, сообщает Aftermath. По данным издания, с начала текущего года более 2,5 тысяч человек были уволены из крупных компаний игрового сегмента.

Около 1800 человек, занимавшихся обслуживанием популярного игрового движка Unity, оказались среди уволенных. Также потери затронули 500 сотрудников стримингового сервиса Twitch и 170 специалистов платформы для геймеров Discord. Кроме того, несколько десятков разработчиков видеоигр из игровой студии Lost Boys Interactive (входит в состав компании Gearbox), участвовавшей в создании игры Diablo IV, также остались без работы.

В случае с игровой студией Lost Boys Interactive, проблемы могут быть связаны с отсутствием финансирования, поскольку издательская группа Embracer, владеющая Gearbox, не смогла убедить саудовских инвесторов вложить в компанию $2 млрд.

Как сообщалось ранее, компания Google уволила свыше 100 разработчиков голосового помощника Google Assistant. Причиной увольнения стало стремление руководства компании сократить расходы. Работу также потеряли инженеры и разработчики аппаратного обеспечения ассистента.