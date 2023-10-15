«Разорвут на куски»: экс-разведчик США предрек распад Украины Экс-разведчик Риттер: Румыния, Венгрия и Польша могут забрать территории Украины

Фото: МО Украины

Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong бывший разведчик США Скотт Риттер. По его словам, это приведет к исчезновению украинского государства. Он добавил, что ВСУ не смогут долго противостоять российским военным, поскольку РФ имеет достаточно солдат по всей линии соприкосновения.

Сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски, — сказал Риттер.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года безграмотны. По его мнению, процесс распада этой страны продолжится.

Он отметил, что слова Зеленского не имеют смысла и связи с реальностью. Реальность же в том, что Азовское море является внутренним морем России. Частью русского мира станет и Одесса, и все северное побережье Черного моря. Константинов подчеркнул, что «это произойдет однозначно».

Он считает, что новый формат Украины еще не сформировался, но от Киева он не зависит. В этом плане политик назвал показательным поведение Польши, которая «почуяла падаль и сделала стойку».