«Разорить предвыборный штаб»: американист о делах против Трампа Американист Дудаков объяснил дела против Трампа выборами президента

Уголовные дела против экс-президента США Дональда Трампа проходят в преддверии выборов и объясняются желанием разорить его предвыборный штаб, уверен американист Малек Дудаков. Комментируя ситуацию ИА SM.News, политолог уточнил, что на данный момент заведено уже четыре уголовных дела против кандидата.

Прокуроры надеются как можно больше проблем Трампу устроить с этим расследованием, разорить его предвыборный штаб судебными расходами. Ну, и сорвать его выдвижение кандидатом в президенты, — пояснил американист.

Политолог отметил, что Трампа пытаются обвинить в организации преступной группы. По словам Дудакова, пока что нельзя утверждать, что эти уголовные дела нанесли ущерб репутации политика. Политолог подчеркнул, что на данном этапе рейтинги экс-президента не изменились, а на республиканских праймериз даже немного выросли.

Будут слушания, возможно, ситуация как-то поменяется. Но, честно говоря, если посмотреть на дебаты республиканцев, я не вижу среди всех остальных кандидатов в праймериз кого-то, кто бы мог бросить вызов Трампу, — заключил Дудаков.

Профайлер Денис Давыдов ранее предположил, что фото, сделанное Трампом в тюрьме, постановочное. Эксперт отметил, что снимок призван вызвать у зрителя ощущение, что изображенный человек чем-то разгневан, сосредоточен и нацелен на что-то.