«Разница видна»: военный из США сравнил состояние Москвы и Нью-Йорка Американский ветеран Касл заявил, что Москва выглядит лучше Нью-Йорка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нью-Йорк выглядит ужасно, заявил блогер, американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл на YouTube-канале Wild Siberia. По его словам, город во всем проигрывает в сравнении с Москвой.

Если сравнивать состояние улиц, то сразу видно, что за улицами Нью-Йорка не следят, все выглядит грязно <…>. В Москве, для сравнения, улицы намного чище, мусора вообще нет, разница очевидна. Почему так? Почему Нью-Йорк выглядит запущенным? — задался он вопросом.

Касл напомнил, что сравнивает два богатейших города. При этом Москва благоустроена, в то время как по улицам Нью-Йорка ходят десятки бездомных и никому нет до этого дела.

На это уже обращал внимание журналист Такер Карлсон, который во время своего визита признал: Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США. Экс-ведущий Fox News отметил чистоту российской столицы, а также ее архитектурную красоту и безопасность. Вместе с тем его впечатлил Московский метрополитен в сравнении с нью-йоркским, где, по его словам, некоторым людям страшно находиться.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее также посетил Москву. Он подчеркнул, что «стратегического поражения» в России нигде не видно, а западная пропаганда недостоверна. Боуз также опубликовал видео в зимней куртке и назвал великолепием количество снега в столице.