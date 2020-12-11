Разгадан один из шифров серийного убийцы Зодиака

https://static.news.ru/photo/23d67f3e-3c33-11eb-9c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: 4PawShop/twitter.com

Международная команда дешифраторов-любителей смогла прочесть одно из загадочных сообщений серийного убийцы, известного как Зодиак, которое было отправлено в редакцию газеты 51 год назад.

Шифр, отправленный в письме в The Chronicle в ноябре 1969 года, пытались разгадать, надеясь, что в нём будет названо имя таинственного злодея. Имени в тексте не оказалось, передаёт San Francisco Chronicle.

Надеюсь, вам очень весело пытаться поймать меня. Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай(!) ещё быстрее, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня, — говорится в письме.

В работе над разгадкой очередного шифра приняли участие веб-дизайнер из Вирджинии Оранчак, математик из Австралии Сэм Блейк и Ярл Ван Эйкке, оператор склада из Бельгии. Вместе они работали восемь месяцев.

Кэмерон Полан, пресс-секретарь офиса ФБР в Сан-Франциско, подтвердила заявление дешифраторов.

ФБР известно, что шифр, приписываемый убийце Зодиаку, недавно был раскрыт частными лицами. Дело об убийствах Зодиака остаётся текущим расследованием для подразделения ФБР в Сан-Франциско и наших местных партнёров, — сообщила Полан.

Она добавила, что в связи с характером расследования и из уважения к жертвам и их семьям в настоящее время ФБР не будет давать дальнейших комментариев касательно Зодиака.

Ранее школьный учитель Дональд Гарден и его супруга Бетти смогли разгадать другое послание убийцы, оно начиналось словами: «Мне нравится убивать, потому что это так весело».

Зодиак действовал в Северной Каролине и Сан-Франциско (США) в конце 60-х годов прошлого века. Псевдоним он придумал себе сам, подписывая так письма, отправленные им в редакции местных газет. Также в письмах содержались шифры. Маньяк взял на себя ответственность за 37 убийств, однако представители правоохранительных органов подтвердили только семь преступлений. История о Зодиаке нашла отражение в большом количестве художественных фильмов, песен, книг и видеоигр.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании скончался серийный убийца Питер Сатклифф, более известный как «йоркширский потрошитель». Преступнику было 74 года. Причиной смерти назван коронавирус.