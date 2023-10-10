Умер раздавший почти все деньги сооснователь Duty Free Shoppers Чарльз Фини

Фото: UC San Francisco (UCSF)/YouTube

Чарльз Фини

Один из основателей популярной сети магазинов Duty Free Shoppers (DFS) Чарльз Фини умер в 92 года, сообщила благотворительная организация Atlantic Philanthropies, созданная миллиардером. Бизнесмен ушел из жизни 9 октября в Сан-Франциско.

Чарльз Фрэнсис Фини, ирландско-американский бизнесмен и филантроп, который при жизни посвятил все свое состояние глобальной филантропии, тихо скончался 9 октября в Сан-Франциско, — указано в сообщении.

Чарльз Фини вместе с Робертом Миллером открыли первый Duty Free Shoppers в аэропорту Гонконга в 1960 году. Через 10 лет компания стала международной, сегодня магазины DFS есть в 56 странах мира.

В 1988 году Фини впервые попал в список 400 самых богатых людей США по версии Forbes. Тогда состояние бизнесмена оценивалось в $1,3 млрд. Еще через 11 лет предприниматель признался, что сомневается в праве обладать такими большими деньгами. В итоге Фини стал одним из основоположников движения «Отдавать при жизни» и стал тайно жертвовать средства. Благодаря ему был построен технический кампус Корнелльского университета и модернизирована система здравоохранения Вьетнама. Фини также спонсировал борьбу за отмену смертной казни в Соединенных Штатах. Бизнесмен отдал почти все свои сбережения, оставив для себя и супруги $2 млн на пенсию.

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