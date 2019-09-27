https://static.news.ru/photo/455da17c-e21c-11e9-974e-fa163e074e61_660.jpg Хантер Байден (справа) Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвокат президента Соединённых Штатов Рудольф Джулиани назначил двоих выходцев из Советского Союза в качестве своих помощников в проведении украинского расследования по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Речь идёт о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, проживающих в американском штате Флорида, передаёт Associated Press . Мужчины отправились на Украину, где провели встречи с несколькими должностными лицами, включая являвшегося на тот момент генпрокурором Юрия Луценко. Кроме того, они встретились с юристом главы США.

Как писал News.ru, в Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения.