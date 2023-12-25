Расширение границ США по шельфу объяснили подготовкой к войне с Россией Капитан Сивков: США сделали ставку на морской военный конфликт с Россией

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расширяя свои морские границы, США фактически демонстрируют подготовку к вооруженному столкновению с Россией, рассказал NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По мнению эксперта, конфликт может спровоцировать ограничение судоходства для российского торгового флота со стороны Вашингтона.

Тот факт, что США хотят расширить свои морские границы за счет континентального шельфа, говорит о том, что Вашингтон сделал ставку на военное противостояние с Россией на море. Понятно, что Соединенные Штаты на суше с нашей страной ничего сделать не могут. Так что они хотят попытаться использовать свой военно-морской потенциал, ограничив действия для наших торговых судов, и спровоцировать конфликт. США полагают, что противостояние будет локальным и им удастся победить малыми силами, — заявил Сивков.

По мнению эксперта, конфликт нужен США для дискредитации Москвы и начала цветной революции в России. Он полагает, что этому возможно противостоять дипломатическим путем.

В случае поражения Москвы Вашингтон ожидает, что президент России Владимир Путин будет дискредитирован. А в результате возникнут все предпосылки для цветной революции в нашей стране. Чтобы предотвратить это, Россия может предпринять дипломатические усилия. Например, не признавать эти границы в соответствующих международных органах, — сказал Сивков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что мир может не признавать новые границы США на континентальном шельфе. По его словам, претензии Вашингтона на эти территории в Арктике лишены международно-правовой основы. Он добавил, что подобные вопросы должна рассматривать комиссия ООН, но США до сих пор не ратифицировали Конвенцию по морскому праву.

О расширении собственной части континентального шельфа в Арктике США объявили 24 декабря. К территории государства хотят добавить миллион квадратных километров. Власти заверили, что развитие «затрагивает географию, а не ресурсы». Также в Госдепартаменте отметили, что новые границы «не создают территориальных споров с Россией».