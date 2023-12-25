Распространившийся среди оленей «зомби»-вирус может быть опасен для людей Daily Mail: охвативший оленей в США вирус может распространиться на людей

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Вирус «зомби», который охватил поголовье оленей в Соединенных Штатах Америки, может распространиться среди людей, сообщает Daily Mail. По данным газеты, болезнь не поддается лечению и является чрезвычайно заразной.

Как пишет издание, в Йеллоустоунском национальном парке обнаружили труп самца оленя, пораженного этим вирусом, который является одним из видов коровьего бешенства. Болезнь нарушает функции головного мозга, животное перестает реагировать на внешние раздражители, перестает бояться людей, а также пускает слюни и бесцельно бродит, пока не умрет.

По информации газеты, в настоящий момент специалисты, занимающиеся изучением механизмов распространения вируса, не исключают, что он может преодолеть межвидовой барьер и перекинуться на других животных, а затем и на человека. Несмотря на то что достоверно это не доказано, охотникам порекомендовали не употреблять в пищу мясо инфицированных оленей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить защиту населения на фоне распространения нового вариант коронавируса JN.1. Уточняется, что заболевание стремительно разносится по миру и настолько заразно, что ВОЗ отнесла новый вариант к «представляющим интерес».