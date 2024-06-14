Раскрыты шаги Трампа по Украине в случае победы на выборах в США Политолог Дробницкий: Трамп может отменить соглашение Байдена и Зеленского

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

В случае победы на выборах в США экс-глава Белого дома Дональд Трамп может отменить соглашение между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с NEWS.ru он предположил, что с появлением у власти Трампа приоритеты будут другие.

Само по себе двустороннее соглашение Байдена и Зеленского вряд ли будет в фокусе палаты представителей еще до выборов, а уж с появлением Трампа, я думаю, приоритеты будут совсем другие. По украинскому вопросу Трамп говорил, что, во-первых, этим должна заниматься Европа, во-вторых, нужен мир без предварительных условий, — пояснил Дробницкий.

По мнению политолога, Трамп будет больше заниматься внутренними гражданскими проблемами. Он также уточнил, что в вопросе украинского конфликта может произойти много вещей. Эксперт добавил, что в соглашении Байдена и Зеленского нет никакой конкретики, кроме сотрудничества разведок, которое уже осуществляется.

Пока Трамп говорит, что политика Байдена на Украине поставила мир на грани третьей мировой войны. То есть его политика должна отличаться, — заключил американист.

Ранее сообщалось, что Трамп или другой будущий американский лидер сможет отменить соглашение о «гарантиях безопасности», которое на саммите G7 подпишут Байден и Зеленский. По данным зарубежных СМИ, оно «не является договором и не будет ратифицировано конгрессом».