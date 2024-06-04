Раскрыты секретные уступки Байдена по строительству «Северного потока — 2» SZ: Байдену пришлось пойти на уступки Германии по «Северному потоку — 2»

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Американский лидер Джо Байден «пошел на большие уступки» правительству Германии в вопросе строительства газопровода «Северный поток-2», следует из опубликованных Süddeutsche Zeitung секретных документов, которые издание получило от министерства экономики ФРГ по решению суда. Экс-президент США Дональд Трамп решительно выступал против строительства трубопровода и ввел санкции против него.

Согласно отправленной из немецкого посольства в США в Берлин депеше, Байден «пошел на большие уступки» руководству Германии. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель летом 2021 года отправила в Вашингтон высокопоставленных чиновников, которые согласовали с американскими коллегами резолюцию. Согласно документу, по настоянию Вашингтона Берлин обязывался не допустить использование российской стороной поставок энергоносителей в качестве оружия.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что за подрывом российского газопровода «Северный поток» стоит администрация США. По его словам, они сделали так, как и обещали, но теперь не говорят народу правду.