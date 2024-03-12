Раскрыты подробности завещания Мэттью Перри Daily Mail: Мэттью Перри оставил более $1 млн в фонде Alvy Singer Living Trust

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global look Press

Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри оставил более $1 млн в трасте Alvy Singer Living Trust, который он учредил в честь известного киногероя Вуди Аллена, говорится в завещании артиста. Актрисы Лиза Фергюсон и Робин Рузан указаны в качестве соисполнителей завещания, передает Daily Mail. Как стало известно изданию, сумма в «чуть более $1 млн» считается дополнительными активами актера, которые еще не находятся в его частном фонде.

По данным издания, Перри составил завещание в 2009 году. Состояние актера оценивалось в $120 млн. Артист, скончавшийся, так и не став отцом, указал в завещании, что дети, которые могут появиться у него после 2009 года, не имеют явного права на его состояние. В завещании актера его родители Джон Перри и Сюзанна Моррисон, сводная сестра Кейтлин Моррисон и бывшая возлюбленная Рейчел Данн были указаны как бенефициары.

Перри скончался от остановки сердца в джакузи своего дома в конце октября 2023 года. Утром он занимался спортом. После возвращения домой актер отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв. Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не было зафиксировано. Актер был самым молодым среди коллег по сериалу «Друзья».

В январе 2024 года полиция Лос-Анджелеса закрыла дело о смерти Мэттью Перри после того, как было установлено, что звезда «Друзей» умер от острого воздействия кетамина. Сообщалось, что его смерть признана несчастным случаем.