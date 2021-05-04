Раскрыты подробности развода Гейтса: супруги не заключали брачный контракт

https://static.news.ru/photo/3ab63c36-accb-11eb-9617-96000091f725_660.jpg Билл и Мелинда Гейтс Фото: Pbg/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сеть просочились документы, раскрывающие подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса. Американский предприниматель и его супруга не заключали брачный контракт.

На развод подала Мелинда Гейтс, следует из документа, имеющегося в распоряжении британского таблоида The Sun. По словам супруги миллиардера, их с Гейтсом брак был «безвозвратно разрушен». Несмотря на то что брачный контракт Гейтсами не заключался, супруги ранее всё же подписали договор о раздельном проживании.

Также сообщается, что Мелинда отказалась от алиментов. Напомним, что у супругов трое детей — Рори Джон, Дженнифер Катарин и Фиби Адель. Согласно информации интернет-газеты TMZ, пара попросила назначить суд на апрель 2022 года. Издание однако убеждено, что им, вероятно, удастся достичь соглашения без суда.

О разводе Билл Гейтс написал 3 мая в Twitter. Отметим, что пара была в браке 27 лет. Основатель Microsoft уверяет, что решение развестись было совместным. При этом оба супруга будут работать в основанном ими фонде, сообщил основатель корпорации.