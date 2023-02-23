WSJ раскрыл планы США по Тайваню, которые разозлят Китай WSJ: США увеличат число военных на Тайване с 30 до 100–200 человек

Фото: US Army/Flickr.com

США планируют крупнейшее за десятилетия увеличение численности своих сил на Тайване, пишет The Wall Street Journal. По данным источников, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты разместят на острове еще 100–200 своих военных, при этом сейчас контингент насчитает лишь 30 человек. Как сообщает WSJ, Пентагон предпочитает не разглашать эту информацию, чтобы не провоцировать Китай.

Дополнительным силам будет поручено обучать тайваньские силы не только использованию американских систем вооружения, но и военным маневрам для защиты от потенциального наступления Китая, — говорится в публикации.

По словам источников, такие планы готовились уже довольно давно, еще до инцидентов с китайскими аэростатами, нарушившими воздушное пространство США.

Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хик заявила, что в Пентагоне учтут уроки украинского конфликта при разработке плана по Тайваню. Она пояснила, что Вашингтон подошел к кризису на Украине без «предварительного разогрева», а к решению тайваньского вопроса применит «спланированный подход».

При этом Пекин потребовал перестать сравнивать Тайвань с Украиной. Глава МИД КНР Цинь Ган ранее призвал страны Запада «прекратить подливать масло в огонь» и поднимать шум, заявляя, что Тайвань будет следующим на очереди после Украины.