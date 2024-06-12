Раскрыты планы Киева по спасению «истощенной казны» NYT: власти Украины продадут госкомпании ради пополнения бюджета

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Украинское руководство собирается продать государственные компании и активы, чтобы пополнить бюджет, пишет The New York Times со ссылкой на источники в правительстве страны. Таким образом Киев хочет стабилизировать экономику и продолжить финансирование ВСУ. Отмечается, что текущим летом на аукцион выставят около 20 госкомпаний и активов, в том числе гостиницу «Украина», крупный торговый центр в столице и несколько горнодобывающих и химических компаний.

Правительство [Украины] надеется продать ряд компаний, чтобы финансировать армию и стабилизировать экономику, поскольку изнурительный конфликт с Россией истощает его казну, — сказано в материале.

Ранее в Киеве согласовали принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства, сообщили в Национальном агентстве Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА), который предложил эту инициативу. Как отметил глава АРМА Павел Великореченин, это позволит «изъять объект права собственности РФ и его резидентов, а также 100% уставного фонда ООО „Энергия и газ Украины“».

Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль до этого сообщил, что власти страны пригласили коллег из Польши посетить Украину для участия в приватизации промышленных объектов. По его словам, речь шла о приватизации заводов и комбинатов химической и титановой промышленности. Польская сторона также рассматривает направление пищевой промышленности, а именно комбинаты хлебопродуктов, уточнил Коваль.