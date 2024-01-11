Раскрыты отношения Тейлор Свифт и Пентагона Пентагон опроверг сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что певица Тейлор Свифт работает на ведомство, написала газета Politico. При этом представитель Пентагона Сабрина Сингх в своем комментарии использовала слова из песни Свифт Shake It Off («Выбросить из головы»).

Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы, — заявила Сингх.

Ранее американский журнал Time назвал Свифт человеком года. По версии издания, певица обошла по популярности президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и куклу Барби. Также в шорт-листе журнала находился король Великобритании Карл III.

Профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин Дэвид Джексон заявил, что важную роль в переизбрании Джо Байдена на пост президента США в 2024 году может сыграть певица Тейлор Свифт. По его мнению, популярная исполнительница в состоянии настроить молодежь в пользу нынешнего главы государства.

Свифт стала абсолютной рекордсменкой музыкальной премии MTV Video Music Award, получив девять наград. Артистка была удостоена статуэток в таких номинациях, как «Артист года», «Клип года» и «Песня года» за песню Anti-Hero. В числе других победителей — Шакира, Ники Минаж, Селена Гомес, итальянская рок-группа Måneskin и южнокорейская герл-группа Blackpink.