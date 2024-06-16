Раскрыты опасения США из-за укрепляющихся связей России и Китая NYT: США опасаются усиления поддержки России со стороны Китая

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль страны в конфликте на Украине изменились, сообщает The New York Times. Согласно сведениям газеты, они переживают, что в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, который присутствовал при беседах лидеров, собравшихся на саммите, а затем провел брифинг для журналистов, описал обсуждение роли Китая. Оно предполагало, что отношения будут все более конфронтационными.

Обозреватель Дэвид Сэнгер предположил, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по Украине в Швейцарии. При этом, несмотря на утверждения Пекина, что он не является участником конфликта с Украиной, он может усилить поддержку России. Авторы материала отметили «скрытое присутствие» КНР на недавнем саммите G7 в Италии.

Со временем становится ясно, что целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире, — добавил американский чиновник.

Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин обвинил США в провоцировании Китая совершить нападение на Тайвань. Об этом политик рассказал на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года. Китайский лидер отметил, что не попался «на приманку» Вашингтона.