Раскрыты неутешительные для Украины планы Трампа WP: Трамп сказал, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс

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Дональд Трамп

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в приватном разговоре заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс, пишет Washington Post со ссылкой на источники. По данным газеты, политик уверен, что может закончить конфликт между Москвой и Киевом, оказав давление на украинскую сторону.

Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории. <...> Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс, — говорится в материале.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что у Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Издание сообщает, что ради скорого прекращения боевых действий на Украине Трамп может пойти на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как предполагают авторы, по плану Трампа Россия сохранит за собой Крымский полуостров и другие находящиеся под ее контролем территории, а Киев «не сможет вступить в Североатлантический альянс». Это заставляет нервничать как президента Украины Владимира Зеленского, так и союзников США по Альянсу, сказано в статье.