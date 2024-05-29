Раскрыто, зачем экс-соперница Трампа расписалась на снаряде для Израиля Политолог Лидовской: Хейли могла попытаться привлечь избирателей-евреев

Фото: Sean Rayford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никки Хейли

Экс-соперница бывшего американского лидера Дональда Трампа в президентской гонке Никки Хейли могла расписаться на снаряде для Израиля, чтобы привлечь на сторону республиканцев избирателей-евреев, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в Нью-Йорке живет большое количество людей еврейского происхождения.

Перед президентскими выборами США противостояние между демократами и республиканцами нарастает, а в США очень сильное еврейское лобби, в Нью-Йорке людей еврейского происхождения живет больше, чем в Тель-Авиве. Поэтому республиканцы борются за их голоса, хотят показать, что республиканцы поддерживают Израиль, — пояснил эксперт.

По мнению политолога, так республиканцы пытаются показать, что президент США Джо Байден ненавидит Израиль, призывая остановить операцию в Рафахе, в то время как при Трампе никаких проблем у израильских властей не будет. Кроме того, Лидовской отметил, что признание Палестины Испанией и Норвегией не могло быть сделано без молчаливого согласия Белого дома.

Акт Никки Хейли направлен на внутреннюю риторику, на борьбу с демократами, чтобы привлечь как можно больше еврейского населения и тех, кто поддерживает Израиль. Это все согласовано. Хейли — агрессивный ястреб, всегда этим славилась. Вряд ли это ненависть к арабам. Просто следование типичной канве позиции республиканцев, — заключил эксперт.

Хейли ранее во время визита в Израиль оставила надписи «прикончи их» (finish them) и «Америка любит Израиль» на артиллерийском снаряде. Соответствующие фотографии опубликовал в соцсети X сопровождавший ее во время поездки израильский парламентарий Дэнни Данон. Некоторые пользователи назвали Хейли террористкой и потребовали арестовать за призыв к геноциду.