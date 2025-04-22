Раскрыто содержимое украденной сумки министра внутренней безопасности США У министра внутренней безопасности США Ноэм украли сумку с документами и правами

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

У министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм украли сумку с правами и ключами от квартиры, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Журналисты выяснили, что это произошло в ресторане в Вашингтоне, куда глава ведомства пришла поужинать.

В ридикюле, среди прочего, находилась крупная сумма наличными и личные документы. Кроме того, там же была косметичка, уточнили авторы материала.

В украденной сумке находились: водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка, чистые чеки и около $3 тысяч наличными, — приводит телеканал слова источника.

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