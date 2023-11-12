Раскрыто число погибших военных при крушении самолета ВВС США Пентагон: пять военных погибли при крушении самолета ВВС США

Фото: NASA/via Global Look Press

Пять американских военных погибли при крушении самолета ВВС США, сообщает ABC News со ссылкой на Европейское командование Пентагона. Отмечается, что это произошло при дозаправке над Средиземным морем.

Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли, — сказано в заявлении.

Авиакрушение произошло еще 10 ноября. Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета. Причина ЧП устанавливается. В Пентагоне уточнили, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями. Также в Минобороны США заявили о начале расследования, которое должно установить причины инцидента.

Ранее директор управления гражданской авиации Афганистана Гулам Масум сообщил, что американский военный самолет потерпел крушение в стране из-за технических проблем. По его словам, у воздушного судна отказал двигатель. Пилоты пытались посадить самолет ВВС США в аэропорту Шарана, однако им это не удалось. С ними контактировали афганские специалисты, которые направили их на аварийную посадку.