Раскрыта вина Байдена в срыве крупной сделки Украины WSJ: решение Байдена помешало Киеву заключить крупную сделку на поставку СПГ

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Решение президента США Джо Байдена о временном прекращении каких-либо проектов по производству сжиженного природного газа помешало сделке украинской компании D.Trading по закупке СПГ, пишет The Wall Street Journal. По мнению журналистов, мораторий американского лидера стал «ловушкой» для заключенного договора.

Хорошие новости: Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с американским поставщиком СПГ, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден, — говорится в статье.

Как считают авторы материалы, введенный Байденом запрет провоцирует политическую неопределенность в вопросе будущих поставок СПГ из США. При этом мораторий может сохраниться на постоянной основе в случае переизбрания главы Белого дома, констатировали представители СМИ.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич обратил внимание, что возможное включение СПГ в следующий пакет европейских санкций не сможет нарушить планы России в части наращивания его поставок. Депутат объяснил это мобильностью экспорта сжиженного природного газа. По его словам, Москва будет продолжать монетизировать запасы углеводородного сырья через создание собственного танкерного флота.