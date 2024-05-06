Раскрыта цель заявлений США о вводе войск на Украину Рогов: США заявляют о вводе войск на Украину для отвлечения американцев

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Власти США делают заявления о возможном вводе американских военных на Украину для того, чтобы отвлечь внимание рядовых граждан от внутренних проблем страны, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, риторика о российской угрозе используется Вашингтоном как ресурс для удержания власти.

Подобные заявления — маскировка. Представители правящего режима в США будут пытаться любой ценой удержаться у власти, запугивая население и спекулируя на мнимой российской угрозе, — отметил он.

Рогов констатировал, что по этой причине Белый дом заинтересован в том, чтобы украинский конфликт продолжался, а его градус повышался. Он добавил, что США не только ведут массированную работу через СМИ, но и пытаются повлиять на ситуацию на Украине. В завершение Рогов подчеркнул, что США и Великобритания будут последними странами, которые отправят свои ВС на Украину.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут использовать свои войска в конфликте на Украине, если ВСУ будут разгромлены. В связи с этим он призвал не допустить падения Украины, и отметил усиление в конгрессе пророссийских сил.