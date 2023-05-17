Раскрыт один из мотивов участия Байдена и Трампа в президентской гонке Политолог Дудаков: победа на выборах поможет Байдену или Трампу избежать судебных разбирательств

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Джо Байден и экс-лидер государства Дональд Трамп участвуют в президентской гонке не просто, чтобы занять высокий пост, они в первую очередь хотят избежать судебных разбирательств, считает политолог Малек Дудаков. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», американист отметил, что нынешний лидер Белого дома прекрасно понимает, что вся его семья отправится под суд в случае проигрыша на выборах. Такая же судьба ждет и Трампа при поражении.

Оба кандидата теперь борются не только за президентский пост — но и за возможность отбиться от всех судебно-прокурорских атак, — отметил Дудаков.

Политолог отметил, что республиканцы при этом рассчитывают отстранить Байдена от власти за счет скандалов, в которые попал в том числе его сын Хантер. Он не платил налоги с крупных гонораров, которые получал в Мексике, Румынии, Китае и на Украине. Американист отметил, что обычного человека за такие махинации сразу же посадили бы.

Дудаков уточнил, что республиканцев не устраивает нежелание прокуратуры передавать дело сына президента в суд. Он пояснил, что партия хочет добиться продолжения расследования, но конгресс саботирует все попытки получить доступ к документам о преступлениях Хантера Байдена.

Американский инвестор Джим Роджерс ранее предсказал США серьезные экономические проблемы вне зависимости от того, кто победит на выборах президента в 2024 году. По его словам, Байден сделает все возможное, чтобы остаться у власти на следующий срок.