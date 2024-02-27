Раскрыли все секреты? Что знают в Пентагоне про армию России, боятся ли нас

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Командование Сухопутных войск США подготовило доклад, посвященный армии России, ее тактике, вооружениям, структуре и назначении. Смогли ли в Пентагоне узнать что-то важное, какой смысл публиковать этот доклад, значит ли это, что Запад готовится к войне?

Что смогли узнать в США про армию России

Доклад на 280 страницах называется «Российская тактика» и позиционируется учебным пособием для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров». Авторы доклада подчеркивают, что изложенные в нем сведения не касаются СВО и боевых действий на Украине.

Создатели доклада полагают, что он поможет «лучше понять» ВС РФ и глобальную стратегию России, которая «продиктована желанием вновь получить признание как мировой державы».

«Россия считает, что может обеспечить стабильность странам на своей периферии, особенно бывшим странам СССР, и влиять на международную политику и законодательство за пределами западной либеральной системы», — объявляют авторы доклада.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли ценность в докладе Пентагона об армии РФ

Политолог Сергей Маркелов заявил «Вечерней Москве», что большая часть документа действительно правдива и содержит данные о российской армии. Однако доклад не скажет ничего нового специалисту и предназначен исключительно для широкой публики.

«Там описаны довольно прозрачные вещи: численность армии, численность боеголовок, расположение военных городков в России. Поверьте, это не является тайной, для спецов так это вообще давно известная информация», — уверен Маркелов.

Политолог назвал главной целью американской публикации пиар: «Американцы якобы раскрыли все секреты России» — хотя на самом деле вся информация, которая там собрана, получена из открытых источников в Интернете.

«Каждая страна сделает удобные для себя выводы и будет выворачивать опубликованную информацию в свою пользу», — считает Маркелов.

Военный эксперт полковник Виктор Баранец в колонке для KP.RU выразил ту же точку зрения. Он назвал «лукавством» тот факт, что в Пентагоне предпочли не комментировать ход СВО.

«СВО ведется уже 2 года, а высоколобые американские аналитики все еще лишь „собирают данные“ о действиях российской армии. И нетрудно понять, почему блефуют авторы доклада... <...> Они ведь тоже получили от российской армии, как говорится, по мордам. Но вот об этом штаб Сухопутных войск США решил помолчать», — объявил Баранец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать содержание доклада.

«Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из вооруженных сил. Это не тема для администрации президента», — объявил пресс-секретарь президента РФ.

В Минобороны РФ пока не комментировали содержание доклада Пентагона.

Кто на Западе готов воевать с Россией

26 февраля в Париже начался внеочередной саммит по Украине, который премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «военным совещанием». Перед саммитом он объявил, что некоторые страны НАТО «выступают за эскалацию» и хотят отправить свои войска в зону конфликта в рамках двусторонних соглашений с Киевом. Словакия, по его словам, категорически не согласна с этим и ни в коем случае не будет отправлять военных.

Его поддержал премьер Чехии Петр Фиала — Прага намерена помогать Киеву дальше, но ноги чешского солдата в Донбассе не будет.

По оценке экс-генсека НАТО Расмуссена отправить свои силы в бой на Украине готовы Польша и страны Прибалтики. Кроме того, не исключил отправки войск и президент Франции Эммануэль Макрон. Его поддержал глава кабмина Габриэль Атталь. Париж «не может смириться с перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу».

Канцлер Германии Олаф Шольц поспешил дезавуировать слова французского коллеги: в НАТО и ЕС «есть взаимопонимание», что на украинской территории не будет европейских войск.

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