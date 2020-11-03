«Расколотая страна»: политолог назвал главный итог выборов в США

https://static.news.ru/photo/c4c1a784-1e4c-11eb-aa55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

США при любом исходе президентских выборов останутся страной, в которой достижение консенсуса по вопросам внутренней или внешней политики станет почти невозможным. Об этом заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

По словам политолога, подтверждением такой точки зрения является «беспрецедентная поляризация» политической жизни США в последние годы. Она уже нашла отражение в ожесточенной риторике кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Новой нормой американской политики постепенно становится радикализм, что заметно по уличным протестам. Их основу составляли леворадикальные силы, а именно «влево» всё больше отклоняется демократическая партия, считает Сокольщик. Он добавил, что республиканцы, напротив, всё чаще акцентируют своё внимание на правых консервативных идеях.

Кроме того, Трамп в своей риторике использует популистские концепции, которые основаны на моральном превосходстве и на идее, что есть «благородный американский народ» и некая «коррумпированная американская элита». Эта идеология разделяет американское общество ещё больше, — отметил политолог.

Он уверен, что возможность достижения компромисса в политических кругах США серьёзно сузится, и неважно, кто станет победителем президентской гонки.

Реализация политики консенсуса, столь характерной для США даже в период «холодной войны», становится всё в большей степени невозможной. Даже после окончания президентских выборов, вне зависимости от её итогов, Соединённые Штаты останутся расколотой страной, — подчеркнул Сокольщик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что процесс подсчёта голосов на выборах президента США не столь важен, как итоги голосования по почте. Об этом заявил политолог Дмитрий Новиков. По его словам, «почтовое голосование», которое долго и много критиковал действующий президент США Дональд Трамп, способно удивить, поэтому скрывает в себе главную интригу выборов.