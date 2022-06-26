Раскол на «красных» и «синих»: США предрекли политическую катастрофу The Atlantic: разногласия между республиканцами и демократами могут расколоть США

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Растущие разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий усиливают давление на единство внутри США. Эти процессы показывают, что американцы никогда не были единой нацией. Такое мнение высказал в своей статье старший редактор журнала The Atlantic Рональд Браунштейн.

Автор подчеркнул, что пора перестать думать о «красной» (республиканской) или «синей» (демократической) Америке. В этой утверждении он сослался на выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера.

Когда мы думаем о Соединённых Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь «красных» и «синих» людей, Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций — синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность, — приводит слова политтехнолога Браунштейн.

Он также отметил, что усиливающиеся разногласия представляют собой, по сути, возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории страны. Этот процесс автор назвал «великим расхождением».

Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплочённость страны, однако происходящее всё больше похоже лишь на промежуточный пункт, — пишет Браунштейн.

При этом новой гражданской войны в стране он не ожидает, но предполагает, что антагонизм в обществе продолжит нарастать. Всё это «несёт в себе серьёзные угрозы для стабильности страны».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за последние два года США пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира.