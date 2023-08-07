«Расцвет миновал»: Байден пошутил про свой возраст Байден рассказал, как чувствует себя списанный со счетов из-за возраста человек

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден пошутил, что ему известно, как ощущает себя человек, списанный со счетов из-за возраста, передает издание Politico. Слова главы американского государства прозвучали в ходе встречи с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос», победившего в прошлогодней мировой серии. Байден затронул тему возраста, говоря о менеджере команды, 74-летнем Дасти Бейкере.

Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю, — сказал президент.

Он отметил, что болел за Бейкера, когда тот сам играл в бейсбол. При этом, по словам Байдена, «самым плохим» было то, что и в те времена он был старше спортсмена.

Джо Байден является самым старым главой государства за всю историю США. В ноябре 2022 года ему исполнилось 80 лет. Ранее он заявлял, что находится «в расцвете сил», но при этом признавал, что вопрос о его возрасте является обоснованным.

При этом Байден официально заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах в 2024 году. В паре с ним будет выдвигаться вице-президент Камала Харрис.