Рамасвами: США могут исчезнуть в случае войны с Россией и Китаем

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США исчезнут в случае вооруженного конфликта с Россией и Китаем, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью журналисту Такеру Карлсону для его Twitter-канала. Он добавил, что Соединенные Штаты не имеют возможностей защищаться от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть, — заявил Рамасвами.

Ранее Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах в 2024 году дать гарантии того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. На своей странице в социальной сети Twitter (X), излагая основные положения предвыборной программы в области внешней политики, он написал также о том, что поддержит возобновление экономических связей с Россией.

По его мнению, в ответ на это Россия «прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии». Также Рамасвами планирует на президентском посту изменить позицию Вашингтона в отношении КНР. В частности, он намерен внести ясность в ситуацию с Тайванем, заявив, что страна «будет защищать Тайвань до 2029 года, но не после».