Рамасвами хочет вывести США из НАТО Кандидат в президенты США Рамасвами хочет вывести США из НАТО в случае избрания

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами собирается вывести страну из НАТО в случае своей победы на выборах 2024 года, сообщает Politico со ссылкой на источники. Уточняется, что тогда дни Североатлантического альянса «будут сочтены».

Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям. <...> Он также считает, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с Россией, — отметил собеседник газеты.

Рамасвами, по словам источника, давно придерживается такой точки зрения. Однако он не планирует полностью исключать Штаты из мировой политики, подчеркнул информатор.

Взгляды Рамасвами и в других вопросах расходятся с курсом внешней политики США. По мнению республиканца, Вашингтон должен пообещать Москве, что Киев не примут в НАТО. Разрешение украинского конфликта заключается не в передаче очередной военной помощи, а в дипломатии, считает политик. Военная помощь, подчеркивал Рамасвами, только приближает третью мировую войну, поскольку еще больше толкает Россию в руки Китая.

Ранее Рамасвами, выступая на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, заявил, что Россия превосходит США по гиперзвуковым ракетам и ядерному оружию. По его словам, союз России и Китая может создать серьезную угрозу для Вашингтона, а финансирование Украины может лишь усугубить ситуацию.