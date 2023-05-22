Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с туристическим экипажем стартовала к МКС

Фото: NASA/Global Look Press

Ракета-носитель Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находится коммерческий экипаж из четырех человек. Запуск состоялся в 17:37 по времени Восточного побережья США (00:37 мск 22 мая), компания SpaceX ведет прямую трансляцию.

Ракета-носитель выводит на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon, который в этом полете называется Freedom («Свобода»). Миссию Ax—2 организовала частная компания Axiom Space. Командиром экипажа является экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Вместе с ней на МКС летят автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии — Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи.

В запуске Ax-2 компания SpaceX использовала многократно летавшую первую ступень Falcon 9. После отделения она должна совершить посадку на площадку неподалеку от места старта. Прежде первую ступень сажали только на плавучую платформу.

Стыковка Crew Dragon с МКС должна состояться в 9:24 по времени Восточного побережья США 22 мая (16:24 мск). Туристы проведут на станции около двух недель.

Ранее сообщалось, что 14 мая в 01:03 (08:03 мск) ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с пусковой площадки космодрома на мысе Канаверал. На борту ракеты находились 56 мини-спутников системы Starlink. Это был 85-й запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-й с начала 2023 года.