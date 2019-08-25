https://static.news.ru/photo/ba4dcffc-c750-11e9-917b-fa163e074e61_660.jpg Джо Уолш Фото: twitter.com/WalshFreedom

Бывший конгрессмен-республиканец, радиоведущий Джо Уолш заявил, что примет участие в следующей президентской гонке. По его словам, нынешний американский лидер Дональд Трамп является эмоциональным ребёнком, от выходок которого устали все окружающие.

Я буду избираться в президенты, потому что он не подходит для этой должности, — сказал Уолш в интервью телеканалу ABC.

Он, несмотря на высокую внутрипартийную поддержку Трампа, решил выдвинуть свою кандидатуру, чтобы стать альтернативой для американцев.

При этом ведущий телеканала ABC напомнил Уолшу, что тот сам является эксцентричным персонажем, который прославился благодаря своим расистским публикациям в Twitter.

Уолш стал вторым республиканцем, заявившим о намерении участвовать в предвыборной гонке.

Ранее News.ru писал о том, что предприниматель Том Стейер намерен участвовать в выборах президента США от Демократической партии. 62-летний бизнесмен, чьё состояние оценивается Forbes более чем в $1,6 млрд, заявил, что в случае победы уделит особое внимание вопросам окружающей среды.