Работники детсада подсыпали мелатонин детям в еду и попали под следствие В США работники детсада тайно подсыпали воспитанникам мелатонин в пищу

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Сотрудников детского сада в американском Нью-Гэмпшире арестовали за то, что они тайно подсыпали воспитанникам мелатонин в еду без ведома родителей, сообщает Fox News со ссылкой на полицейское управление Манчестера. По итогам длительного расследования владельцу и трем работникам учреждения предъявлены обвинения.

Салли Дрекманн, 52 года, владелице детского сада, и ее сотрудницам Трейси Инни, 51 год, Кейтлин Филардо, 23 года, и Джессике Фостер, 23 года, все из Манчестера, были предъявлены обвинения по 10 пунктам в создании угрозы благополучию ребенка, — говорится в публикации.

Как уточнила спикер департамента полиции Манчестера Хизер Хэмел, мелатонин является безрецептурным препаратом, используемым в качестве снотворного. По данным полиции, ни одному из детей медицинская помощь не потребовалась.

Ранее прокуратура Свердловской области сообщила об увольнении сотрудницы детского сада в Екатеринбурге, пнувшей ногой малолетнего ребенка 2021 года рождения. От удара малыш упал лицом на землю, однако женщина не стала помогать ему, и он остался лежать. По факту насилия над ребенком полицией проводится доследственная проверка.