«Работает на Путина»: переизбрание Трампа может привести к развалу НАТО Шведский дипломат Ослунд: переизбрание Трампа может привести к развалу НАТО

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Переизбрание экс-президента США Дональда Трампа может привести к развалу НАТО, заявил шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд журналисту Эйнелле Фатуллаеву. Специалист напомнил, что бывший глава Белого дома никогда не критиковал действия президента РФ Владимира Путина, и поэтому, по его мнению, политик «работает» на российского лидера.

Трамп никогда не сказал ни одного отрицательного слова по поводу Путина. <...> Это человек, который работает для Путина. <...> Мы знаем хорошо, что Трамп почти кончил НАТО и хотел вывести США из Альянса, — заявил Ослунд.

По словам экономиста, экс-советник Трампа Джон Болтон также придерживается его точки зрения: если Трамп одержит победу на выборах в 2024 году, США выйдут из Североатлантического альянса. Как отметил Ослунд, бывший американский лидер также представляет угрозу для безопасности Запада. Ряд государств, включая Польшу и Прибалтику, считали, что Вашингтон всегда на их стороне независимо от политической ситуации. Но, реальность может оказаться иной, заявил специалист.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил исчезновение НАТО после победы России в конфликте на Украине. По его мнению, когда это произойдет, ситуация будет представлять экзистенциальную угрозу для Североатлантического альянса.