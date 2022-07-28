«Работаем с российским правительством»: спецпосланник США об обмене Грайнер Спецпосланник США Стерн: Госдеп работает по обмену Грайнер напрямую с правительством РФ

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Слушание по делу американской баскетболистки Грайнер в Химкинском суде

Госдепартамент США работает по обмену арестованной в России баскетболистки из США Бриттни Грайнер напрямую с правительством России, сообщила спецпосланник США по правам ЛГБТ Джессика Стерн RTVI. По ее словам, американский президент Джо Байден ясно дал понять: необходимо помнить про каждого американца, неправомерно задержанного за границей. Стерн добавила, Грайнер, как темнокожая лесбиянка, особенно уязвима.

Конечно же наша позиция заключается в том, что мы на 100% преданы идее вернуть Бритни Грайнер домой как можно быстрее и безопаснее. Правительство США продолжает призывать Россию освободить не только Бритни Грайнер, но и других задержанных, таких как Пол Уилан, чтобы они могли вернуться домой в США. Мы работаем напрямую с российским правительством по соответствующим каналам, чтобы вернуть их домой, — сказала Стерн.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с гашишным маслом. 5 марта баскетболистку арестовали и предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств. Сама она признала вину в контрабанде наркотиков, уточнив, что у нее не было умысла совершать преступление.

США предложили России обменять Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, компетентные ведомства РФ и США ведут переговоры по обмену заключенными, однако конкретный результат пока не достигнут.