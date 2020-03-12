https://static.news.ru/photo/bbb7b06e-64f9-11ea-a66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

В американском штате Вирджиния судья Энтони Тренга постановил освободить из следственного изолятора бывшую военнослужащую армии США Челси Мэннинг, отказавшуюся давать показания по делу WikiLeaks перед жюри присяжных.

Информатора некоммерческой организации обязали выплатить штрафы в размере $256 тысяч, начисленные во время её пребывания под стражей. Тренга решил, что необходимость в свидетельских показания Мэннинг отпала, передаёт CBS News.

Ранее NEWS.ru писал, что 13 марта информатор WikiLeaks должна была стать участницей судебного слушания. 11 марта Мэннинг попыталась покончить с собой, из-за чего была госпитализирована.