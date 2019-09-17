Фото: Kevin Sullivan/Global Look Press

В Техасе 10-летняя Лили Мэй Авант заразилась паразитом, который питается мозгом человека, — Неглерией Фоулера. Девочку ввели в кому, однако спасти её не удалось.

Амёба проникла в организм школьницы через нос во время купания в реке или озере. Первые симптомы проявились спустя неделю. Здоровье ребёнка быстро ухудшалось, последние дни своей жизни Лили провела в...