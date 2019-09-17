В Техасе четырёхлетний ребёнок скончался после того, как его из пистолета ранил собственный пятилетний брат. Инцидент произошёл, когда мама детей отдыхала.
Мальчика доставили в детский госпиталь Форт-Уэрта, где он умер спустя час после стрельбы, сообщает
Представитель полиции сообщил, что обвинения родителям детей в связи со смертью ребёнка предъявлены не будут.
Произошла очень печальная ситуация, — пояснил он.
Ранее в Калифорнии четырёхлетний мальчик случайно застрелил двухлетнюю двоюродную сестру. Трагедия произошла из-за халатности их деда, оставившего ружьё без присмотра, писал News.ru.