Фото: VCFD_PIO/twitter.com

Пять членов экипажа были спасены с загоревшегося у калифорнийского острова Санта-Крус в США дайверского судна Conception. Более 30 человек числятся пропавшими без вести.

Береговая охрана Штатов опубликовала информацию в своём официальном Twitter. Согласно последним данным, судно затонуло, его носовая часть выступает из воды. Спасательные службы продолжают поиск выживших с помощью лодок и вертолётов.

О пожаре на судне у берегов Калифорнии ранее писал News.ru. Местное телевидение сообщило о 34 погибших, однако официально эту цифру не подтверждали.

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