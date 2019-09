Береговая охрана Штатов опубликовала информацию в своём официальном Twitter. Согласно последним данным, судно затонуло, его носовая часть выступает из воды. Спасательные службы продолжают поиск выживших с помощью лодок и вертолётов.

Latest info. Dive boat Conception has sunk with a portion of the bow sticking out. The Coast Guard continues to search for any potential persons with small boats and helicopters. 5 people rescued. 33 unaccounted for. https://t.co/hFxKG3iBMz