https://static.news.ru/photo/fc8f18cc-cda3-11e9-a68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: VCFD_PIO/twitter.com

Пять членов экипажа были спасены с загоревшегося у калифорнийского острова Санта-Крус в США дайверского судна Conception. Более 30 человек числятся пропавшими без вести.

Береговая охрана Штатов опубликовала информацию в своём официальном Twitter. Согласно последним данным, судно затонуло, его носовая часть выступает из воды. Спасательные службы продолжают поиск выживших с помощью лодок и вертолётов.

Latest info. Dive boat Conception has sunk with a portion of the bow sticking out. The Coast Guard continues to search for any potential persons with small boats and helicopters. 5 people rescued. 33 unaccounted for. https://t.co/hFxKG3iBMz — U.S. Coast Guard (@USCG) 2 сентября 2019 г.

О пожаре на судне у берегов Калифорнии ранее писал News.ru. Местное телевидение сообщило о 34 погибших, однако официально эту цифру не подтверждали.