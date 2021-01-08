Пять человек погибли в США при освобождении заложника

https://static.news.ru/photo/88072b40-5315-11eb-909d-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosemarySobol1/twitter.com

Пять человек погибли и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне, американского штата Иллинойс. Виновника, взявшего в заложницы женщину, уже застрелили полицейские.

Как сообщает телеканал NBC Chicago, сообщение о стрельбе поступило в полицию в 17:30 субботы по местному времени (02.30 воскресенья мск). Когда полицейские прибыли на место преступления — в аптеку, подозреваемый уже убил охранника и взял в заложницы женщину, а затем выстрелил и в неё. Пострадавшая сейчас находится в больнице.

Преступник вступил в перестрелку с полицией и получил ранение. Позже он скончался в больнице. По данным правоохранителей, угрозы для общественности сейчас нет. На месте преступления был найден пистолет.

Offenderâs firearm was recovered on scene. pic.twitter.com/Yx79U8ZGIU — Evanston, IL Police (@EvanstonPD) January 10, 2021

Как писал NEWS.ru, 35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит, застреленная полицейским во время штурма Капитолия, верила в популярную в стране теорию заговора. К такому выводу пришли американские журналисты издания The Guradian, которые проанализировали Twitter погибшей. Американка в среднем писала около 50 сообщений в день. После того как в стране прошли выборы президента, Бэббит регулярно высказывалась на тему их фальсификации. Также американка критиковала общепринятые меры безопасности и коронавирусные ограничения. Женщина выступала против ношения масок, а также была недовольна распоряжениями властей о том, что гражданам нужно оставаться дома.