Пять человек погибли и 18 пострадали при стрельбе в клубе в Колорадо

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Пять человек погибли в результате стрельбы в клубе Club Q в американском штате Колорадо, сообщает KRDO со ссылкой на полицию. По информации радиостанции, по меньшей мере 18 человек получили ранения. Пострадавших доставили в местные больницы. Подозреваемого в стрельбе госпитализировали с травмами. В данный момент он находится под стражей.

Club Q шокирован ужасной атакой на наше заведение. Мы молимся за всех жертв, их семей и близких. Благодарим клиентов за помощь в обезвреживании преступника, — сказано в сообщении клуба в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Ранее мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Он вошел на территорию лагеря, поговорил в холле с сотрудниками, а затем выстрелил из принесенного с собой пистолета. Стрелявшим оказался 42-летний афроамериканец. Полиция прибыла на место через две минуты после звонка в службу спасения.

До этого один человек погиб в результате стрельбы в одном из торговых центров в американском штате Огайо. В полиции рассказали, что на месте преступления ими было обнаружено огнестрельное оружие.